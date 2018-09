Ordo Iuris: Aborcja eugeniczna sprzeczna z polską konstytucją i prawem międzynarodowym

W środę Ordo Iuris zorganizował konferencję prasową z udziałem dwóch przedstawicieli międzynarodowego ruchu prolife: Marii Madise, Dyrektora Międzynarodowej Organizacji Society for the Protection of Unborn Children (SPUC) z Wielkiej Brytanii, oraz Hugo Bosa z holenderskiej organizacji Civitas Cristiana. Celem konferencji było przedstawienie opinii przesłanej Trybunałowi Konstytucyjnemu w sprawie wniosku złożonego w czerwcu 2017 r. przez grupę 107 posłów należących do różnych formacji politycznych, reprezentowanych przez posła Bartłomieja Wróblewskiego (PiS).

Wniosek ten dotyczy stwierdzenia niezgodności z Konstytucją art. 4a ust.1 pkt 2, oraz art. 4a ust. 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Zdaniem wnioskodawców niezgodny z Konstytucją jest zapis tzw. ustawy aborcyjnej dopuszczający aborcję „do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej” w sytuacji, gdy „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”.

W opiniach przesłanych do Trybunału Konstytucyjnego prokurator generalny Zbigniew Ziobro oraz Sejm – jako uczestnicy postępowania – poparli stanowisko wnioskodawców. Według nich zaskarżone przepisy są niezgodne z Konstytucją. Jak podkreśla Ordo Iuris, dotychczasowe orzecznictwo TK przemawia za tym, iż ochrona życia zagwarantowana przez konstytucję RP należy się każdemu od chwili poczęcia bez względu na stan zdrowia i przewidywalną długość życia. Jednak ponieważ nigdy wcześniej nie zaskarżono ww. zapisów ustawy aborcyjnej do Trybunału Konstytucyjnego, nie miał on możliwości wypowiedzieć się na ten temat. Dzisiaj istnieje realna szansa, iż na terenie Polski nie będzie można już w świetle prawa uśmiercać w fazie prenatalnej np. dzieci z zespołem Downa, jak to ma miejsce w większości krajów europejskich.

Czy Polska stanie się przez to światowym wyjątkiem? Nie, ponieważ o ile ogólne zmiany w Europie idą raczej w kierunku kultury śmierci, o tyle na świecie walka na rzecz ochrony życia postępuje coraz śmielej. Dotyczy to zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, gdzie prezydent Donald Trump realizuje kolejne swoje przedwyborcze obietnice w kierunku środowisk pro-life, oraz Ameryki Łacińskiej, gdzie obrońcy prawa do życia skutecznie bronią się przed presją międzynarodówki proaborcyjnej. Zresztą nawet na naszym kontynencie, jak to podkreślił na środowej konferencji prasowej Holender Hugo Bos, walka na rzecz obrony życia zyskuje coraz więcej zwolenników.

Co prawda coroczny marsz przeciwko aborcji nie przyciąga w Hadze pół miliona ludzi, jak to ma miejsce w Waszyngtonie, ale tendencja jest wyraźnie wzrostowa: podczas gdy przez wiele lat pojawiało się na nim tylko ok. tysiąca ludzi, trzy lata temu było ich 2-3 razy więcej. Dwa lata temu było to ok. 6 tys. ludzi, a w grudniu ubiegłego roku ok. 13-15 tys., co było do niedawna rzeczą niewyobrażalną w Holandii. Jednocześnie przedstawiciel Civitas Christiana przestrzegał na przykładzie swojego kraju przed śliską ścieżką, przez którą prowadzi legalna aborcja: - jeśli akceptujemy aborcję, nie zatrzymamy się na zabijaniu w łonie matki. Dalej jest eutanazja. W Holandii „aborcja” jest dozwolona do 12 miesięcy po narodzeniu w przypadku ciężkiej choroby dziecka. Holender cytował także słowa szanowanych holenderskich intelektualistów, którzy publicznie twierdzą, iż rodzice niepełnosprawnych dzieci mają moralny obowiązek dokonania aborcji, czego, jak powiedział: - można by normalnie spodziewać się ze strony nazistowskiego oficera, a nie szanowanego filozofa.

W Polsce, jak zgodnie podkreślili przedstawiciele zagranicznych organizacji pro-life, może wkrótce zapaść historyczna decyzja. Brytyjka Maria Madise mówiła o możliwości, którą ma w tej chwili polski Trybunał Konstytucyjny, aby stanowić przykład dla całego świata, przywracając zasadę równego prawa do ochrony życia dla dzieci niepełnosprawnych. Nie są to bynajmniej opinie ograniczone do wąskiego środowiska, choć w sferze medialnej na Zachodzie można by odnieść takie wrażenie. Spór o to, czy aborcja powinna być dozwolona w przypadku ciężkiej choroby lub ciężkiego upośledzenia dziecka, toczy się przecież nawet na arenie ONZ. Wystarczy przypomnieć ubiegłoroczną opinię ONZ-owskiego Komitetu praw osób niepełnosprawnych przesłaną do Komitetu praw człowieka, w której stwierdzono, iż „ustawy zezwalające na aborcję ze względu na niepełnosprawność naruszają międzynarodową Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych”.

Pełna lista organizacji pro-life występujących razem z Ordo Iuris w sprawie obecnie prowadzonej przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym to: Society for the Protection of Unborn Children – Wielka Brytania, Betlehem Pray and Pro-Life Society – Węgry, Human Life International – Węgry, Alpha Allliance for Life – Węgry, Saving Downs and Downpride – Kanada, The American Society for the Defense of Tradition, Family, and Property – USA, Stirezo – Holandia, Civitas Christiana – Holandia, 40 Days For Life – USA, European Family Science Society – Węgry, Vigilare Foundation – Chorwacja, Pro Life Campaign – Irlandia, Family & Life – Irlandia, Terri Schiavo Life & Hope Network – USA, Parliamentary Network for Critical Issues – USA, The American Association of Pro-Life Obstetricians and Gynecologists – USA, Civil Rights for the Unborn – USA, National Life Center, Inc. – USA, The Restoration Project (Catherine Davis) – USA, Issues4Life Foundation (Walter B. Hoye II) – USA, Chloe's Foundation – USA, International Solidarity and Human Rights Institute – USA, International Organization for the Family – USA, Students for Life of America – USA, The American College of Pediatricians – USA, Priests for Life, Fr. Frank Pavone, National Director – USA, Save Down Syndrome – USA, The Magee Project – USA, The Prolife Center at the University of St. Thomas – USA, European Federation for Life and Human Dignity ONE OF US – Belgia, Federation of Catholic Family Associations in Europe (FAFCE) – Belgia, Polish Federation of Pro-Life Movements – Polska, Komitet Inicjatywy Obywatelskiej,,Zatrzymaj Aborcję” – Polska, Fundacja JEDEN Z NAS – Polska, United Families International – USA, Family Watch International – USA.

Więcej o opiniach nadesłanych przez organizacje pro-life do polskiego TK na stronie Ordo Iuris.

Olivier Bault