Morawiecki następcą Kaczyńskiego? Zobacz, co sądzą Polacy

Po ubiegłotygodniowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości wielu komentatorów wskazywało, że widać już wyraźnie kto jest szykowany na następcę Jarosława Kaczyńskiego. Takiego zdania była m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej.

A co na ten temat sądzą Polacy? Z sondażu przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie serwisu rp.pl wynika, że zaledwie co czwarty respondent uważa, że to obecny premier powinien być następcą Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku prezesa Prawa i Sprawiedliwości. 35 proc. badanych wyraziło pogląd, że Morawiecki nie powinien obejmować tej funkcji. Aż 40 proc. ankietowanych przyznało, że nie ma na ten temat zdania.