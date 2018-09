Gersdorf uznała stan spoczynku?

O złożonym przez Gersdorf oświadczeniu informuje "Rzeczpospolita". „Złożyłam oświadczenie majątkowe wymagane od sędziów przechodzących w stan spoczynku z ostrożności, by nie przyszło nikomu na myśl wszczęcie przeciwko mnie postępowania dyscyplinarnego” – tłumaczy w liście do prezydenta Andrzeja Dudy Małgorzata Gersdorf. Pod oświadczeniem podpisała się jako prof. Małgorzata Gersdorf, nie zaś pierwszy prezes SN.

Przed kilkoma dniami prof. Gersdorf powiedziała na antenie TVN24, że zgodnie z konstytucją jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego do 2020 roku. Zdanie to podtrzymała w liście do prezydenta, w którym podkreśliła iż nie uznaje wprowadzonych zmian. "Moja kadencja trwa nadal" – oświadczyła.

Dla Kancelarii Prezydenta postępowanie Gersdorf jest jednak jednoznaczne. – Profesor złożyła oświadczenie majątkowe wymagane od sędziów przechodzących w stan spoczynku, czym potwierdza ten fakt. Dla prezydenta i kancelarii było to oczywiste, gdyż nastąpiło z mocy prawa – powiedział Paweł Mucha.