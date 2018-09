Nowacka straszy na konwencji: O biskupach, Błaszczakach, brunatnym marszu

Barbara Nowacka i jej Inicjatywa Polska kilka dni temu weszły w skład Koalicji Obywatelskiej (wspólnie z PO i Nowoczesną). W sobotę Nowacka przemówiła na konwencji programowej KO.

– Trudne czasy wymagają wyjątkowej odwagi. Wymagają też od nas jedności. Wymagają walki o fundamenty współczesności. Wierzę w siłę jedności, w determinację Polaków w walce o sprawiedliwą, nowoczesną Polskę – mówiła Barbara Nowacka.

– Tylko razem, zjednoczeni i silni, pokonamy zagrożenie dla rządów prawa, jakim są rządu PiS-u. Razem powalczymy o sejmiki. Wspólnie będziemy walczyć o Polskę otwartą, sprawiedliwą, która nie wyklucza i nie poniża. Polskę, która jest zawsze po stronie wolności, równości i sprawiedliwości. Ramię w ramię będziemy walczyć o demokrację w samorządach – podkreślała w płomiennym przemówieniu.

– Musimy całą naszą siłę i energię poświęcić temu, by Polska była solidarna i wspólna, nie wykluczająca. Demokracja brzydzi się agresją i przemocą. Unia Europejska była tworzona przez chadeków, liberałów i socjaldemokratów. Dziś przez Polskę i Europę przetacza się fala populizmu, która coraz częściej przypomina dawne, brunatne czasy. Musimy zatrzymać skrajne szaleństwo prawicy. Sądy muszą być wolne. Samorządy muszą być niezawisłe od władzy centralnej – przekonywała Nowacka.

Nie zabrakło znanej dla polityk lewicy ideologii. – Szkoła musi być wolna od indoktrynacji. Prawa kobiet są prawami człowieka, niezależnie od tego, co powie ten, czy inny biskup. Wolność sumienia, wyznania, świeckość państwa, muszą być nie teorią, a praktyką – mówiła Nowacka.

– To od nas zależy, kto będzie rządził naszym losem. Czy będzie rządził nowy dom partii z Nowogrodzkiej, czy demokratyczny, europejski parlament. Czy chcemy, by Polska miała twarz Kaczyńskiego, Błaszczaka, Zalewskiej, Misiewiczów? Czy by miała oblicze szczęśliwych, otwartych ludzi? Wybieramy Polskę otwartą - podkreśliła.

Zdaniem Nowackiej samorząd powinien być wolny od ideologii, czyli… powinien zrealizować postulaty lewicy. – Samorządy wolne od ideologii muszą zapewnić wolne gabinety ginekologiczne, gdzie kobieta dowie się prawdy, a nie o wierze lekarza. Samorządy muszą zapewnić apteki z dostępną od zaraz antykoncepcją awaryjną. Wszystkie samorządy muszą zapewnić bezpłatne in vitro. Samorządy muszą być przyjazne mniejszościom. Niezależnie od tego, czy się to panom Błaszczakom podoba, czy nie – mówiła Nowacka.

– Przystępując do Koalicji Obywatelskiej jestem przekonana, że pomoże to w realizacji celu – zakotwiczenia Polski w Unii Europejskiej. 21 października idziemy na wybory. Zjednoczeni. Wierzę, że w Polsce wreszcie będzie przepięknie i normalnie. Aby tak się stało musimy wygrać. Wszędzie. Także w Warszawie, mówię to z nadzieją patrząc na przyszłego prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego – zakończyła przemówienie.

Wystąpienie Nowackiej i jej pojawienie się na konwencji wywołało aplauz działaczy PO i Nowoczesnej. Nie wzbudziło natomiast entuzjazmu u dotychczasowych współpracowników Nowackiej. Dwie działaczki ze ścisłego kierownictwa IP opuściły organizację. Paulina Piechna-Więckiewicz i Aleksandra Popławska zrezygnowały z członkostwa w Inicjatywie, gdyż nie zgadzają się na współpracę ze skupiającą PO i Nowoczesną Koalicją Obywatelską.

