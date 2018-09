Ekspert po konwencji: Sześciopak Schetyny kojarzy się z piwem, nieudolne naśladowanie PiS

Ekspert w rozmowie z DoRzeczy.pl ocenił przebieg sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej, skupiającej Platformę Obywatelską, Nowoczesną, a od niedawna także Inicjatywę Polska Barbary Nowackiej.

– Uważam, że od strony wizerunkowej było to dosyć wtórne – mówi dr Piotr Łuczuk. – Na uwagę zasługuje przedstawienie sześciu punktów programowych, które określane są mianem „sześciopak Schetyny”. I oczywiście to nawiązanie do „Piątki Morawieckiego”. Problem w tym, że to nawiązanie dość nieudolne – mówi ekspert od wizerunku.

– Sześciopak, kojarzy się z opakowaniem zawierającym sześć piw. Ewentualnie także z umięśnionym brzuchem kulturysty. Przenoszenie tego na język polityki nie wygląda dobrze. Wydaje się, że Koalicja Obywatelska próbuje dublować pomysły PiS. Jednak robi to dość nieudolnie – mówi Piotr Łuczuk. Jak zaznacza, nie uważa za sukces pozyskania Inicjatywy Barbary Nowackiej.

– Owszem, pozyskanie dużego, silnego środowiska lewicowego byłoby jakimś sukcesem. Jednak tu PO i Nowoczesna do koalicji pozyskały kanapową organizację, nie mającą większego znaczenia – przekonuje ekspert.

– Oczywiście nie można też twierdzić, że Barbara Nowacka jest dla KO jakimś obciążeniem. Czy inicjatywa Nowackiej byłaby konkurentem Koalicji Obywatelskiej, czy wchodzi w jej skład, czy pozostawałaby obojętna – nie ma dla losów owej koalicji większego znaczenia – podsumowuje dr Piotr Łuczuk.