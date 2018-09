Piechna-Więckiewicz odchodzi z Inicjatywy Polska. "Obecna sytuacja powoduje, iż musimy się rozstać"

Informację o swojej decyzji Piechna-Więckiewicz przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Drodzy i Drogie, dziękuję za wspaniałe 2 lata członkom i członkiniom stowarzyszenia Inicjatywy Polska, wiele fajnych i dobrych rzeczy udało nam się wspólnie zrobić" – napisała na Facebooku. "Jednakowoż obecna sytuacja powoduje, iż musimy się rozstać. Zawsze z gorszym lub lepszym skutkiem starałam się budować lewicę i tutaj mam swoje miejsce. Nie mówię żegnam, mówię do zobaczenia i życzę powodzenia we wszystkim co postanowicie przedsięwziąć" – dodała. Radna poinformowała, że z dniem 8 września złożyła rezygnację z członkostwa w Inicjatywie Polska.

Jej odejście ma związek z decyzję o przystąpieniu tej organizacji do Koalicji Obywatelskiej i wspólnym starcie w wyborach samorządowych z Platformą Obywatelską i Nowoczesną. W rozmowie z Polską Agencją Prasową Piechna-Więckiewicz podkreślała, że w jej ocenie Inicjatywa Polska miała być projektem nie tylko dla tych, którzy chcą sprzeciwić się działaniom Prawa i Sprawiedliwości, ale alternatywą dla tych, którzy nie mają już zaufania do formacji wchodzących w skład Koalicji Obywatelskiej.