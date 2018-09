Polscy lekarze z Kazachstanu chcą wrócić do Polski

Grupa lekarzy zainteresowanych repatriacją przyjechała do Polski na zaproszenie Stanisława Karczewskiego, Marszałka Senatu. W trakcie wizyty goście odbywają szereg wizyt studyjnych podczas, których otrzymują informacje związane z formalnościami jakie trzeba spełnić, by wrócić do Polski. W trakcie spotkania w MSWiA Krzysztof Kozłowski przedstawił możliwości jakie daje zmieniona ustawa repatriacyjna.