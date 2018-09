Większość Polaków chce wspólnego Marszu władzy i opozycji na 11 listopada

– Przeprowadzenie takiego wspólnego marszu niepodległości bardzo leży mi na sercu. Apeluję raz jeszcze do wszystkich – zarówno do naszej opozycji, naszych drogich konkurentów politycznych, jak również do organizatorów tych marszów niepodległości z minionych lat, żebyśmy poszli razem, żeby nikt nie zbijał na nim kapitału politycznego – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas pobytu w Tychach. Szef rządu deklaruje, że sam weźmie w takim marszu udział.

Czytaj także:

Premier apeluje o "przeprowadzenie wspólnego Marszu Niepodległości"

Co na temat tej inicjatywy sądzą Polacy? Z badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie portalu Rp.pl wynika, że większość ankietowanych popiera pomysł szefa rządu.

50,4 proc. badanych wskazuje, że PiS i opozycja powinni pójść we wspólnym marszu 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości. Przeciwnego zdania jest 22,7 proc. respondentów, a zdania w tej sprawie nie ma 27 proc. badanych.