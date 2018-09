Ambasador USA udzieliła wywiadu stacji TVN. Największe kontrowersje wywołały jej... buty

Mosbacher od wielu lat związana jest ze środowiskiem Republikanów. To była żona sekretarza handlu w administracji George’a H.W. Busha Roberta Mosbachera. Wcześniej zasiadała w narodowym komitecie Partii Republikańskiej, gdzie odpowiadała za finanse oraz była pierwszą kobietą przewodzącą stowarzyszeniu republikańskich gubernatorów. Ma także wieloletnie doświadczenie jako bizneswoman w branży kosmetycznej. To pierwsza kobieta w historii relacji polsko-amerykańskich, która piastuje to stanowisko.

Mosbacher złożyła listy uwierzytelniające

Pierwszego wywiadu w polskich mediach Mosbacher udzieliła programowi "Dzień Dobry TVN" stacji TVN. Wywiad przeprowadziła Anna Kalczyńska. "Jej historia to społeczny i materialny przepis na sukces, a życiorys pełen zwrotów akcji jest gotowym materiałem na film..." – napisała dziennikarka na Instagramie, zamieszczając zdjęcia z ambasador. Jednak szczególną uwagę internautów zwróciły buty, jaki podczas wywiadu miała na nogach Gerogette Mosbacher.

Wysoki czarne szpilki z odkrytym palcem z pewnością nie wpisują się w dyplomatyczny dresscode. "Kobieta, w szczególności ambasador, będzie musiała dużo udowodnić mając takie buty" – napisał jeden z internautów. Ktoś inny zauważył: "Wow! Jakie buty 👠, pani Ambasador ma ten rozmach 😎".