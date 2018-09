Kosiniak-Kamysz: Premier Morawiecki jest kłamcą. Mówi prawdę chyba tylko gdy się pomyli

Podczas swojego wystąpienia na konwencji Kosiniak-Kamysz przedstawił obietnice, z którymi jego ugrupowanie idzie do wyborów samorządowych. Wśród nich znalazły się m.in. ciepły posiłek dla każdego ucznia, zastąpienie podręczników e-bookami, bezpłatne przejazdy komunikacją miejską - początkowo dla uczniów, docelowo dla wszystkich mieszkańców. To jednak nie wszystko, co PSL obiecuje dziś Polakom. Zamiast programu Prawa i Sprawiedliwości „Mieszkania plus”, ludowcy chcą przekazywania działek z ziemi samorządowych wraz z projektami nowoczesnych energooszczędnych domów. Lider PSL zapowiedział również podjęcie prób zwiększenia eksportu żywności na Zachód i przywrócenie na Wschód.

W swoim wystąpieniu Władysław Kosiniak-Kamysz przywołał powiedzenie kardynała Stefana Wyszyńskiego na temat komunistów. – Pamiętacie słowa kardynała Wyszyńskiego? "Był las, nie było was. Będzie las, nie będzie was". Był PSL nie było PiS, będzie PSL, nie będzie PiS – mówił lider Ludowców. Mówiąc o tym, co odróżnia PSL od Prawa i Sprawiedliwości, polityk wskazał, że jest to wiarygodność. – Są niewiarygodni w rządzie i będą w samorządzie. Pamiętacie obietnice premiera Morawieckiego o Narodowym Centrum Onkologii? Gdzie ono jest? Starosta Szczotka otwiera oddział w szpitalu w Krotoszynie. Gdzie rząd nie może tam samorząd dopomoże – mówił.

– Oni wzięli prawie wszystko. Mają Sejm, rząd, służby, sądy. Przejęli Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, zaraz oddadzą NIK Macierewiczowi. To władza totalna i idzie teraz po samorządy. Chcecie, żeby decyzje o małych ojczyznach zapadały na jednej ulicy? – pytał Kosiniak-Kamysz. – Wielu Polaków zastanawia się dziś jak zatrzymać PiS. My się nie zastanawiamy, my wiemy. To PSL zatrzymało PiS 4 lata temu, to my zatrzymaliśmy ich skok na samorządy – przekonywał.

Szef PSL podkreślił również, że Wybory Samorządowe to koronna dyscyplina PSL. My gramy u siebie. Jaki kolor ma murawa? Zielony! Jaki? Zielony! Słyszał pan panie Morawiecki? Zejdź z boiska, nie rób pośmiewiska – mówił. Ostrych słów pod adresem premiera padło jednak więcej. – W ostatnich tygodniach premier Morawiecki zajmuje się tylko PSL. Dziś powiem to jasno: premier Morawiecki jest kłamcą. Mówi prawdę, chyba tylko gdy się pomyli – podkreślał.