"19 dzielnica? Już jest. Wczoraj tam byliśmy". Trzaskowski o pomyśle Jakiego

Patryk Jaki podczas dzisiejszej konwencji zaprezentował pomysł stworzenia nowej, 19 dzielnicy – dzielnicy Przyszłość. Miałaby ona przyczynić się do modernizacji całego miasta i sprawić, że stolica Polski byłaby jednym z najnowocześniejszych miast na świecie.

Do pomysłów swojego konkurenta odniósł się Rafał Trzaskowski, który stwierdził, że 19 dzielnica już od dawna istnieje; jest nią Wisła.

– Wisła jest 19. dzielnicą, która się niesłychanie rozwija, która jest bardzo pozytywnie odbierana przez wszystkich warszawiaków jako miejsce, gdzie spędza się wolny czas, jako miejsce rekreacji, spotkań warszawiaków i to hasło było wiele, wiele miesięcy temu prezentowane i absolutnie my też go używamy – mówił polityk PO podczas briefingu.

Trzaskowski dodał, że dziwi go, że pomysł "19 dzielnicy" był tak długo chowany przez sztab Jakiego, skoro de facto nie jest nic nowego.

