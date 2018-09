"Jestem nacjonalistą gospodarczym". Jakubiak nie zatrudnia Ukraińców

W wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" kandydat Kukiz'15 na prezydenta Warszawy deklaruje, że jest gospodarczym nacjonalistą. Co przez to rozumie? – Jak mam do wyboru jogurt polski czy niemiecki, to wybiorę polski, i nie dlatego, że jest tańszy – tłumaczy. Zapytany, czy uznaje się również za nacjonalistę w sensie ideologicznym, Marek Jakubiak mówi, że nie tyle za nacjonalistę, a raczej za patriotę. – Uważam, że obrona polskich interesów przed zagranicznymi koncernami czy płacenie podatków w Polsce to przejawy patriotyzmu gospodarczego –podkreśla. Polityk mówi, że tych właśnie powodów nie chciał, aby sprzedawane przez niego browary trafiły do zagranicznej grupy kapitałowej. Jak tłumaczy, zamiast niej wybrał "chłopaków, którzy mieli swój mały browar" i gotów jest poczekać na pieniądze nawet rok.

W rozmowie pojawia się także wątek dotyczący jego stosunków do Ukraińców. Poseł Kukiz'15 wskazuje, iż nie ma kłopotów z Ukraińcami, jednak w prowadzonych przez siebie przedsiębiorstwach preferuje Polaków.

– Dla mnie Ukraina nie jest problemem. Mówię tylko o swoim stosunku emocjonalnym do Ukraińców. To, że na Wołyniu Ukraińcy mordowali swoich sąsiadów, jest niewybaczalne – podkreśla. Polityk dodaje, że „Ukraińcy nigdy nie byli za nic wdzięczni”. – Dzisiaj też im się wszystko należy, a oni tu przyjeżdżają tylko zarabiać – skwitował.

