Premier: Nas nie interesuje uścisk dłoni unijnego komisarza. Nas interesuje Polska

– My odbudowujemy polski majątek, Polskę, również na opolszczyźnie – mówił w czasie swojego przemówienia Mateusz Morawiecki i dodawał: "właśnie takiej uczciwej Polski chcemy. O taką Polskę chcemy walczyć. Takiej Polski sprawiedliwej potrzebujemy. Takiej Polski solidarnej, Polski dumnej i dla takiej Polski będziemy pracować i dla takiej Polski będziemy zwyciężać. I zwyciężymy".

Kontynuując rozpoczęty przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wątek dotyczący równości, premier Morawiecki podkreślał, że Polska równych szans zaczyna się właśnie w samorządach. – Nasza polityka na poziomie krajowym ma nas właśnie bronić przed taką oligarchizacją, nierównym startem dla wszystkich – przekonywał. – My dążymy do wyrównywania tych szans. To dla nas podstawowe zadanie do wykonania – dodał.

Szef rządu stwierdził, że tak właśnie Prawo i Sprawiedliwość rozumie europejskość.– Nie jako wspólne fotografie z wielkimi tego świata, czy pogłaskanie po głowie albo uścisk ręki jakiegoś komisarza. To nas nie interesuje – wskazał. – Interesuje nas życie ludzi w samorządach, we wszystkich wymiarach życia społecznego, gospodarczego, w przedsiębiorstwach, urzędach, wszędzie gdzie są, na emeryturach, uczniów, studentów, żeby perspektywa poprawy losu, żeby aspiracje, które mają polscy obywatele, mogły być zaspakajane. To jest w naszym DNA, do tego dążymy – przekonywał.

W przemówieniu premiera pojawiło się także kilka słów na temat opozycji. – Nasi przeciwnicy rządzili w miastach i województwach oraz państwie - okazało się, że ich słowa to tylko Puste Obietnice – mówił.

Zapewniając, że kandydaci Prawa i Sprawiedliwości będą uczciwymi gospodarzami, Mateusz Morawiecki powiedział: "Wierzymy, że obywatele zaufają nam w kolejnych wyborach, abyśmy mogli kontynuować dobrą zmianę".