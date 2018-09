Ziemkiewicz: To już nie jest przemysł pogardy, to jest przemysł paranoi

W programie "Minęła 20" na antenie TVP Info Rafał Ziemkiewicz odniósł się do strategii wyborczej Platformy Obywatelskiej. – Jak to mówił gen. Patton: „oni nie myślą o tym żeby wygrać, myślą o tym, żeby nie przegrać” – podkreślił, dodając, iż w tej chwili horyzontem tej partii jest to, żeby się nie rozpadła, żeby utrzymać przywództwo Grzegorza Schetyny, żeby nie doszło do rozłamu oraz żeby nie wyrosła jej konkurencja.

Komentując tezę mówiącą, że to Schetyna jest liderem opozycji, bo to właśnie jemy udało się skupić wokół siebie Nowoczesną i środowisko Barbary Nowackiej, publicysta tygodnika "Do Rzeczy" stwierdził, że ruchy wykonane przez lidera Platformy Obywatelskiej mające na celu zachowanie spójności w swoim elektoracie, w rzeczywistości zamykają na elektorat centrowy.

– To już nie jest przemysł pogardy, to jest przemysł paranoi – ocenił Ziemkiewicz. – Opowiadanie tej całej narracji o jakimś pandemonicznym spisku Putina z biznesem, prokuratorami... (...) Po prostu Platforma kieruje się już wyłącznie na zamknięty krąg ludzi sfanatyzowanych – ocenił.