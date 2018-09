Tajemnicza śmierć radnego z Głogowa. Kolejne fakty

Prokuratura otrzymała już wyniki badań toksykologicznych, mechanoskopijnych, fizykochemicznych oraz śladów DNA. Śledczy potwierdzili, że w organizmie mężczyzny w chwili śmierci stwierdzono obecność alkoholu.

Jednak rodzina Pawła Chruszcza skarży się, że po raz kolejny o postępach w śledztwie dowiedziała się z mediów. Rodzina zmarłego obawia się również tego, że śledztwo zostanie umorzone. Są przekonani, że nie zabezpieczono dobrze wszystkich dowodów. Przyjaciel radnego mówi, że podczas śledztwa nie przesłuchano wielu osób, m.in. tej, z którą dzień przed śmiercią Paweł Chruszcz był na łódce – podaje "Dziennik Gazeta Prawna".

Kolejną wątpliwością jest także fakt, że poszukiwanie Pawła Chruszcza przerwano w nocy, ponieważ tłumaczono to warunkami atmosferycznymi. Pogoda była jednak wówczas dobra, ale do poszukiwań wrócono dopiero rano. Z kolei samochód zmarłego początkowo miał być widziany w miejscowości Jerzmanowa, ale później znaleziono go w innym miejscu – zwraca uwagę "DGP".