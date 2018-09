"Warszawa zasługuje na prezydenta, który słucha". Wspólna konferencja Nowackiej i Trzaskowskiego

Nowacka podkreśliła, że Warszawa jest miejscem różnorodnym. – Są miejsca, gdzie są szczęśliwi, bogaci ludzie, ale są też takie, gdzie są ludzie wykluczeni. Przekonujemy warszawiaków, ale to nie nasza ostatnia wspólna aktywność – mówiła.

– Wierzę, że Warszawa zasługuje na prezydenta energetycznego, wiedzącego jak funkcjonuje miasto, jak to miasto żyje, ale też chcącego słuchać warszawianek i warszawiaków, pracującego dla tego miasta tak ciężko. To jest Rafał Trzaskowski, który takim prezydentem będzie. Będzie prezydentem nie dość, że uczciwym i zdeterminowanym, to do tego prezydentem faktycznie rozumiejącym miasto – wyliczała.

Przewodnicząca Inicjatywy Polskiej została również zapytana o przyłączenie się do Koalicji Obywatelskiej, co zostało odebrane przez część wyborców lewicy jako "zdradę ideałów". – Taka decyzja może niektórym wyborcom lewicy wydawać się zaskakująca. Dzisiaj nie ma miejsca na podziały: albo jesteśmy za Polską demokratyczną, wolną, albo nie – stwierdziła.

– Przypominam, że rozpocząłem rozmowę z warszawiakami ponad pół roku temu. Rozmawialiśmy o wyrównywaniu szans, bo to niesłychanie ważna sprawa. Bardzo się cieszę, że mogliśmy w sobotę zaprezentować hasło "Warszawa dla wszystkich", pod którym się podpisujemy – dodawał Trzaskowski.