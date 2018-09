Dudek: Potężna wpadka rzecznika prezydenta Dudy

„Ta prezydentura jest bardzo dobrą prezydenturą. Jedna z dwóch po 1989 roku, którą uważam za wybitną. Pierwsza to prezydentura prof. Lecha Kaczyńskiego, druga to właśnie prezydentura Andrzeja Dudy – powiedział w TVN24 nowy rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Do słów rzecznika w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl odniósł się prof. Antoni Dudek, politolog i historyk z UKSW. – To oczywiście poważna wpadka rzecznika. Wynika ona najpewniej z młodego wieku. To wpadka, ale też nie należy jej przeceniać. W przyszłości myślę, że rzecznik nabierze wprawy i doświadczenia – mówi Antoni Dudek. Jak dodaje, pełna ocena prezydentury jest możliwa po jej zakończeniu.

– Aby ocenić prezydenturę należy odczekać jakiś czas od jej zakończenia. Oceny należy dokonywać z perspektywy historycznej – mówi ekspert. Jak dodaje, na dzień dzisiejszy ocena Andrzeja Dudy nie jest jednoznaczna.

– Oczywiście na całościowe oceny przyjdzie czas po zakończeniu kadencji. Na teraz mogę powiedzieć, że nie należę ani do gorących zwolenników tej prezydentury, ani do jej zagorzałych przeciwników. Jedno nie ulega niestety wątpliwości – Andrzej Duda nie uwolnił się spod wpływu własnego środowiska politycznego. Było tak ze wszystkimi prezydentami po 1990 roku. No, może wyjątkiem był Lech Wałęsa. Ale za nim po prostu nie stało żadne środowisko polityczne – podsumowuje Antoni Dudek.

