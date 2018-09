Symbol totalitaryzmu na stronie partii. Wpadka SLD

Wystarczy na oficjalnej stronie SLD wejść w zakładkę "O nas". Wtedy na zdjęciu w tle zobaczymy zdjęcie tłumów z flagami. Na większości z nich są loga SLD, ale na jednym z bannerów w tle wyraźnie widać komunistyczny symbol sierpa i młota.

Wybranowski zwrócił uwagę, że cała sprawa pokazuje, że działacze SLD niepotrzebnie się oburzają, gdy ktoś mówi się o nich jako o postkomunistach.

"Odkąd wyczerpały się pieniądze z moskiewskiej pożyczki to stali się "europejskimi socjaldemokratami". A na oficjalnej stronie SLD, w dziale "o nas" wstawili sobie taki symboliczny... powrót do korzeni" – napisał publicysta "Do Rzeczy".

Czytaj także:

"Wyjątkowa podłość. Macierewiczowski klasyk". Trzaskowski o atakach na swoją matkęCzytaj także:

Nareszcie! Rząd chce karać za promocję sierpa i młota