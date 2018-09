Sadowska, Iwan i Masny popierają Liroya. Zobacz klip

W minioną niedzielę w Wojewódzkim Centrum Kultury w Kielcach odbyła się konwencja wyborcza kandydata na prezydenta tego miasta posła Piotra Liroya-Marca. Udział w niej wzięło blisko 200 osób, w tym lider partii Wolność Janusz Korwin-Mikke, polityk tej partii poseł Jacek Wilk i prezydent Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig.

Podczas konwencji wyemitowano klip, na którym swojego poparcia udzielili Piotrowi Liroyowi-Marcowi ekspert Centrum im. Adama Smitha dr Marcin Masny, reżyser i wokalistka Maria Sadowska oraz piłkarz i były reprezentant Polski Tomasza Iwana.

"Nie ma takiego drugiego"

– Szanowni Państwo, jest dla mnie wielkim zaszczytem, że mogę być w gronie popierającym kandydaturę Piotra Liroya-Marca na prezydenta Kielc. Piotr Liroy-Marzec to człowiek, który bardzo dużo umie, bo skończył prawdziwą wyższą szkołę życia w Polsce i w Ameryce. Notabene zna znakomicie angielski. I jak trzeba coś zrobić, to on po prostu to robi. Jako poseł na Sejm zrobił ogromnie dużo dla wszystkich polskich kierowców. A ponadto, co w świecie polityki rzadkie, jest to człowiek, który nie obraża się, nie kłóci się, jest spokojny. Chyba nie ma takiego drugiego – mówi na nagraniu dr Marcin Masny.

"Pozwólcie, żeby Piotr walczył dla was dalej"

– Drodzy Państwo, nazywam się Maria Sadowska i znam Piotra Liroya-Marca od 12 lat. Znam go jako wspaniałego przyjaciela, wspaniałego ojca rodziny, a także człowieka, któremu zawsze odkąd pamiętam, na sercu leżało dobro zwykłych ludzi, a także mieszkańców jego ukochanego miasta Kielc. Pozwólcie, żeby Piotr walczył dla was dalej, bo i tak robi to od dawna. Piotrek Liroy na prezydenta Kielc. Jestem za! – zachęca wokalistka.

"To będzie zwycięstwo Kielc"

– Liroy jest człowiekiem fair play. Kielce potrzebują gry fair, jasnych reguł dla biznesu, uczciwości. Poprzyjmy Piotra Liroya-Marca. Jestem przekonany, że to będzie zwycięstwo dla Kielc. Jestem w drużynie Liroya. Nie mamy innego wyjścia: musimy zwyciężyć, wygrać, zdobyć trzy punkty. Trzymam mocno kciuki i jestem z Tobą – mówi z kolei Tomasz Iwan.