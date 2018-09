"Kosmiczny błąd". Marta Kaczyńska krytycznie o pomyśle Gowina

Marta Kaczyńska odniosła się w swoim felietonie do zaprezentowanego w ostatnim czasie projektu rozporządzenia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego podziału dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Zdaniem szefa tego resortu Jarosława Gowina, w Polsce jest rekordowo dużo dyscyplin naukowych, które należy "skomasować". Naukowcy obawiają się, że będzie to oznaczało usunięcie astronomii z listy dziedzin naukowych.

W tej sprawie Polskie Towarzystwo Astronomiczne wystosowało nawet apel do Jarosława Gowina. "Astronomia jest jedną z najstarszych nauk na Ziemi i w naszym kraju ma ona wspaniałe, wielowiekowe tradycje.(...) To przecież nasz rodak, kanonik warmiński Mikołaj Kopernik, "wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię". Współcześni polscy astronomowie kontynuują tę wspaniałą tradycję z wielkim powodzeniem umacniając markę jaką jest Polska Astronomia" – podkreślali naukowcy w apelu do ministra.

Kaczyńska: To najmocniejsza dyscyplina naukowa

Pomysł ten za "kosmiczny błąd" uważa również Marta Kaczyńska. W felietonie opublikowanym na łamach tygodnika "Sieci" córka świętej pamięci Pary Prezydenckiej podkreśla: "Ten pomysł nijak wpisuje się w systemowe rozwiązania, które zdaje się powinny funkcjonować także pod auspicjami Polskiej Agencji Kosmicznej". Kaczyńska wskazuje, że "polscy studenci od kilku lat regularnie wygrywają konkursy na konstrukcję łazików marsjańskich". Jak dodaje, "wielu młodych, zdolnych konstruktorów i specjalistów odnalazło odpowiednie wsparcie na uczelniach i w firmach poza granicami Polski". W ocenie Kaczyńskiej, traciła na tym nie tylko polska nauka, ale także gospodarka.

Kaczyńska zauważa w swoim felietonie, że "w 2014 roku powołano Polską Agencję Kosmiczną, której celem jest działanie na rzecz budowy polskiego przemysłu kosmicznego poprzez usuwanie barier pomiędzy biznesem a nauką oraz pośrednictwo w pozyskaniu funduszy z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) dla rodzimych przedsiębiorców". Prawniczka wskazuje również, że "międzynarodowe rankingi dowodzą, że krajowi astronomowie są szczególnie cenieni na arenie międzynarodowej. Podkreśla, że w Polsce to właśnie "astronomia jest obecnie najmocniejszą dyscyplina naukową".