Zalewski: Kiedyś była Targowica. Teraz jest polityka Jarosława Kaczyńskiego

Senator Grubski ma prawo do swoich poglądów, ale jego słów nie ma sensu komentować. Ważne, że opuścił szeregi PO. Najważniejsze jednak jest dziś to, że skutecznie budujemy koalicję mogącą powstrzymać marsz Prawa i Sprawiedliwości. Bo dziś to Jarosław Kaczyński realizuję politykę będącą na rękę Rosji – mówi portalowi DoRzeczy.pl Paweł Zalewski, polityk Platformy Obywatelskiej, były eurodeputowany.

Polityk w rozmowie z DoRzeczy.pl odniósł się do sprawy senatora PO Macieja Grubskiego, który kilka dni temu udzielił wywiadu portalowi Sputnik. Chwalił w nim prezydenta Rosji Władimira Putina, krytykował partyjnych kolegów za zaangażowanie na Majdanie na Ukrainie. Po wywiadzie senator został zawieszony w prawach członka partii, a w poniedziałek sam zrezygnował z członkostwa. Sprawa Grubskiego zbiegła się w czasie z konwencją Koalicji Obywatelskiej, na której przewodniczący PO Grzegorz Schetyna oskarżył Prawo i Sprawiedliwość o wspieranie Rosji i realizowanie polityki Putina. – Naprawdę nie chciałbym komentować słów senatora Grubskiego – mówi portalowi DoRzeczy.pl Paweł Zalewski. – Każdy ma prawo do swoich poglądów. W tym wypadku są one jednak całkowicie sprzeczne z linią partii – mówi polityk. – Najważniejsze jednak jest to, że udaje nam się budować skuteczną koalicję, skupiającą PO, Nowoczesną, Inicjatywę Polska. Koalicja Obywatelska ma szansę powstrzymać marsz PiS i utrzymać Polskę w instytucjach europejskich – przekonuje Zalewski. – Przewodniczący Grzegorz Schetyna ma rację mówiąc, że dziś największym sprzymierzeńcem Putina w Polsce jest Prawo i Sprawiedliwość – dodaje. – W Europie są formacje, które współpracują z Rosją jawnie, jak Front Narodowy Marie LePen, czy politycy jawnie prorosyjscy, jak Nigel Farage. Są też formacje, które realizują politykę zbieżną z interesami Putina. A to, co robi PiS, osłabianie więzów z Unią Europejską, osłabianie pozycji Polski w Unii Europejskiej, jest właśnie takim działaniem – mówi Zalewski. – W Polsce od setek lat był ten sam schemat. Były środowiska patriotyczne, chcące utrzymać związki z Europą. I była Targowica, która chciała iść z Moskwą. Dziś, nad czym ubolewam, prorosyjską politykę prowadzi PiS i Jarosław Kaczyński – przekonuje były europoseł. Paweł Zalewski pytany o Koalicję Obywatelską i o to, czy nie obawia się, że sojusz z Barbarą Nowacką będzie nie do strawienia dla bardziej konserwatywnej części elektoratu, polityk odparł, że nie ma takich obaw. – Jako konserwatysta bardzo cieszę się, że w Koalicji Obywatelskiej jest Barbara Nowacka. Bo dziś wszyscy, pomimo różnic światopoglądowych musimy mieć jeden cel. Jest nim uratowanie sądów, obrona konstytucji, uratowanie samorządu przed zakusami PiS. Sprawy światopoglądowe schodzą na dalszy plan – podsumowuje Paweł Zalewski.