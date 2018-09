Lubnauer krytycznie o stanowisku Biedronia

Przewodnicząca Nowoczesnej była gościem programu Wirtualnej Polski. Podczas rozmowy dziennikarz zapytał Lubnauer, czy nie ma żalu do Biedronia, że ten nie zdecydował się na bezpośredni udział w wyborach samorządowych.

– Mamy wybory samorządowe i nie można abdykować, wyjść z założenia, że je ominę, udać, że nie istnieją. Te wybory decydują o codziennym życiu wielu Polaków – mówiła polityk.

Lubnauer stwierdziła, że Biedroń zamiast uchylać się od bieżącej polityki, powinien skupić się próbie konsolidacji środowisk lewicowych.

– Jeśli tyle się mówi o potrzebie lewicy w Polsce, to dziwne, że mamy aż tyle środowisk, które nie potrafią się ze sobą dogadać – oceniła Lubnauer.

Nowacka dołącza do Koalicji Obywatelskiej

Przewodnicząca Nowoczesnej dodała, że cieszy ją, iż Barbara Nowacka zdecydowała się dołączyć do Koalicji Obywatelskiej. Jej zdaniem dzięki temu sojuszowi możliwe będzie skorygowanie podejścia KO do niektórych kwestii. Lubnauer ma nadzieję, że dzięki temu opozycja stanie się bardziej progresywna.

Polityk stwierdziła, że w zamian za dołączenie do koalicji, Schetyna obiecał Nowackiej "demokratyczne państwo i o obronę samorządów". Lubnauer zdradziła, że co prawda sojusz z Nowacką obejmuje jedynie wybory do samorządów, ale prowadzone są rozmowy dotyczące dalszych planów.