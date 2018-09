Giertych komentuje słowa rzecznika prezydenta i uderza w Pawłowicz

Jego słowo są szeroko komentowane w internecie. Do słów rzecznika w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl odniósł się prof. Antoni Dudek, politolog i historyk z UKSW. – To oczywiście poważna wpadka rzecznika. Wynika ona najpewniej z młodego wieku. To wpadka, ale też nie należy jej przeceniać. W przyszłości myślę, że rzecznik nabierze wprawy i doświadczenia – ocenił. Jak dodał, pełna ocena prezydentury jest możliwa po jej zakończeniu.

Od złośliwego komentarza nie powstrzymał się Roman Giertych. "A poseł Pawłowicz to dama" – napisał z przekąsem, odnosząc się do słów nowego rzecznika prezydenta.