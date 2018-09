Petru nadal nie wjedzie autem na teren Sejmu. Znamy powód

Po głośnej akcji z wwiezieniem Obywateli RP na teren Sejmu w bagażniku, Ryszard Petru, Joanna Schmidt i Joanna Scheuring-Wielgus dostali zakaz wjazdu do parlamentu samochodem. Petru domagał się od marszałka Marka Kuchcińskiego zniesienia zakazu. Jak się okazuję, bezskutecznie.

"Komendant Straży Marszałkowskiej przesłał odpowiedź do p. Ryszarda Petru ws. ograniczeń związanych zawieszeniem możliwości wjazdu autem na teren Sejmu. Jak wskazano w korespondencji, zakaz nie może być cofnięty gdyż dotychczasowe działania posła nie dają rękojmi bezpieczeństwa" – poinformował szef Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka.

Petru argumentował wcześniej, że zakaz wjazdu miał obowiązywać do końca posiedzenia Sejmu, które trwało do 20 lipca. "Obowiązujący zakaz utrudnia pracę posła i narusza moje prawo do godnego reprezentowania 129 tys. moich wyborców" – pisał w liście do Kuchcińskiego były lider Nowoczesnej.

