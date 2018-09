"Wspólnie tworzymy przyszłość Krakowa". Jacek Majchrowski ujawnia hasło wyborcze

Prezydent Krakowa podkreślił, że w jego haśle ważne są dwa słowa: "wspólnie" oraz "przyszłość". – Moje zaproszenie do współpracy jest zawsze aktualne, bez względu na to, z jakiego środowiska ktoś pochodzi. Chodzi o to, aby wspólnie tworzyć to miasto, budując nowocześniejsze i wygodniejsze do życia. Również ważnym słowem jest „przyszłość”. Bo tworzymy to miasto nie tylko dla nas, co jest bardzo istotne i o tym myślimy. Ale tworzymy to miasto także dla naszych dzieci i wnuków, dla przyszłych pokoleń, które będą tutaj mieszkać, pracować, uczyć się – mówił.

Jacek Majchrowski przestrzegł też przed tym, aby "nikt nie traktował tego miasta w kategorii łupu”. – To jest coś, co należy do wszystkich. Chcę, by to miasto w spokoju realizowało swoje plany, nie narzucone odgórnie, ale wypracowane tutaj na miejscu, rozwijając się zgodnie z wolą wszystkich mieszkańców – dodał.