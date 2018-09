Prezydent: Nie dopuścimy do tego, żeby ludzie mówili, że Polska jest państwem niesprawiedliwym

Zdaniem prezydenta, przede wszystkim mamy prawo do tego, by się w Polsce sami rządzić i decydować o tym, jaki Polska ma mieć kształt i w jaki sposób będziemy naprawiali "zbutwiałe cały czas i cały czas gryzione jeszcze starymi systemowymi rozwiązaniami instytucje w Polsce". Jak dodał, wiele ich jeszcze zostało, mimo upływu 30 lat.

– Będziemy robili to, co obiecaliśmy, doprowadzimy do tego, że ludzie nie będą mówili w Polsce, że sądy są niesprawiedliwe, i że sądownictwo w Polsce nie chroni obywatela, nie dopuścimy do tego, żeby ludzie mówili, że Polska jest państwem niesprawiedliwym, państwem dla elit, w którym nie dostrzega się normalnego człowieka – zapewniał Prezydent.

Podczas wizyty w Leżajsku Andrzej Duda spotkał się z Henrykiem Atemborskim, pseudonim „Pancerny” - żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych Brygady Świętokrzyskiej, odznaczonym w ubiegłym roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prezydent złożył kwiaty przed Pomnikiem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 1940 r. oraz Katastrofy Smoleńskiej 2010 r. Pomniki znajdują się na dziedzińcu Zespołu Dworu Starościńskiego. Uroczystość ich odsłonięcia miała miejsce w dniu 22 kwietnia 2012 r.

Leżajsk należy do najstarszych miast Polski południowo-wschodniej. W 1397 r. z rąk króla Władysława Jagiełły królewska wieś Leżajsk uzyskała prawa miejskie.