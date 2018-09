Major Karwowski poprowadził wnuczkę do ślubu. Zdradziła, co jej powiedział

Wnuczka majora Bronisława Karwowskiego zdradziła, co szepnął jej do ucha dziadek chwilę przed wprowadzeniem jej do kościoła. – Czekałem na ten moment, cieszę się, że dożyłem chwili, by go zobaczyć – przytacza Joanna Sema. Kobieta dodaje, że słowa te wywołały u niej ogromne wzruszenie.

Co ciekawe, do wnuczki bohatera dotarł brytyjski dziennik "Daily Mail". Historia majora Karwowskiego, który poprowadził wnuczkę do ołtarza, podbiła serca nie tylko polskich internautów. Joanna Sema wskazał, że Bronisław Karwowski, pomimo słabej kondycji, był zachwycony ceremonią oraz faktem, że zdjęcia z niej stały się niezwykle popularne w sieci. Wszystko dlatego, iż pozwoliło to na przypomnienie jego historii.