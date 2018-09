Dziennikarz wulgarnie o materiale "Wiadomości" TVP. Ziemiec odpowiada

"Oddać 100% narracji Orbanowi w sprawie Węgier i art. 7. Ani jednego słowa o zarzutach wobec Węgier, ani jednego słowa o argumentach KE. Zeszmacenie i tchórzostwo K**wizji z twarzą Krzysztofa Ziemca" – napisał Leski.

"Szanowny Panie redaktorze. Po co te nerwy? Po co tak mocne słowa? Jutro, ku Pana uciesze, zrobimy więcej. Będzie okazja, bo będzie głosowanie. Zatem - do zobaczenia! Liczymy na obecność" – odpowiedział mu Krzysztof Ziemiec.

Parlament Europejski debatował dziś nad projektem rezolucji wzywającej do uruchomienia wobec Węgier art. 7 traktatu o UE.

Premier Węgier Victor Orban oskarżał autorów sprawozdania o chęć wydania na Węgry wyroku w ramach odwetu za postawę Budapesztu wobec problemu migracji.

– Węgry będą skazane, ponieważ nasi obywatele zdecydowali, że nasz kraj nie będzie krajem migrantów. Z całym szacunkiem, ale także z całą stanowczością muszę odrzucić ten szantaż, że musimy wspierać migrację i migrantów wbrew opinii naszego narodu. Niezależnie od tego, jaka będzie państwa decyzja, Węgry nie poddadzą się szantażowi – mówił w Strasburgu Orban.