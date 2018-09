Prokurator krajowy: To, co zrobił Sąd Najwyższy jest rażącym naruszeniem prawa

Prokurator Krajowy poproszony został o ocenę działań tych sędziów, którzy kierują do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej(TSUE) pytania prejudycjalne. – Te pytania to dla mnie sprawa skandaliczna – oświadczył.

Odnosząc się do takiego pytania zadanego przez wydział karny Sądu Okręgowego w Warszawie, o które wystąpił sędzia Igor Tuleya, Święczkowski przyznał, iż w jego przekonaniu jest to decyzja skandaliczna i że prokuratura ją zaskarży.

– Zadawanie pytań, jeszcze o takim charakterze, żenującym moim zdaniem, dotyczących ewentualnych postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów podejmujących decyzje procesowe w toku procesów karnych świadczy o tym, że te decyzje nie są podyktowane sprawami merytorycznymi – ocenił.

"To, co zrobił Sąd Najwyższy jest rażącym naruszeniem prawa"

Wskazując, że sądy mogą kierować do TSUE pytania prejudycjalne, Święczkowski podkreślił, że "nie może to się wiązać z zawieszaniem postępowania, ani z obowiązywaniem przepisów czy całych ustaw". W jego ocenie, to co zrobił Sąd Najwyższy zawieszając obowiązywanie przepisów ustawy o SN to "rażące naruszenie prawa".



Dopytywany, czy prokuratura zamierza zbadać tę sprawę, Prokurator Krajowy odparł: "Myślę, że prokuratura się tą sprawą zainteresuje i się nią interesuje".