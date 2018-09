PO, Nowoczesna i PSL razem z Kukiz’15. Egzotyczna koalicja w Kraśniku

Sprawę opisuje „Dziennik Wschodni”. Jak czytamy, organizacje – PO, Nowoczesna, PSL, Kukiz’15 do wyborów samorządowych pójdą wspólnie – pod szyldem KWW Porozumienie i Rozwój.

O ile obecność Platformy, Nowoczesnej i PSL nie zaskakuje, partie te w Kraśniku porozumienie zawarły 22 sierpnia, tak wejście do sojuszu Kukiz’15 jest jednak zadziwiające. Ruch do koalicji przystąpił we wtorek, 11 września.

Kandydat koalicji na burmistrza Kraśnika, poseł Wojciech Wilk z PO nie krył zadowolenia z zawarcia sojuszu. Jak podkreślał na konferencji prasowej od początku koalicja była otwarta na inne środowiska, dobrze, że Kukiz’15 włączyło się w jej prace.

A jak sprawę tłumaczą działacze Kukiz’15? „Będę walczył o ambitny i kompetentny Kraśnik, dlatego też zgodziłem się za namową moich przyjaciół wspomóc tę szczytna inicjatywę. Obecnie nie ma w Kraśniku innej osoby, ani ludzi, którzy mogliby poprawić jakość życia, zmniejszyć podatki i wsłuchiwać się w głos obywateli” – cytuje „Dziennik Wschodni” słowa Jacka Madejka, byłego radnego, lidera ruchu Kukiz’15 w Kraśniku.