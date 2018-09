Chwedoruk: Niskie zaufanie społeczne nie przeszkadza w rządzeniu

Ekspert odniósł się do sondażu IBRIS dla Onetu. Wg badania w rankingu zaufania przewodniczący Rady Unii Europejskiej Donald Tusk wyprzedził prezydenta RP Andrzeja Dudę.

– To wypadkowa wielu przyczyn. Jednak nie zmienia to faktu, że wciąż Tusk i Duda w rankingu zaufania zajmują czołowe miejsce – mówi Rafał Chwedoruk.

– Pamiętajmy jednak, że wysokie zaufanie nie ma bezpośredniego związku z wynikiem politycznym. Było wielu polityków cieszących się dużym zaufaniem, którzy jednak wybory przegrywali. Boleśnie przekonał się o tym choćby były prezydent Bronisław Komorowski – tłumaczy politolog.

– Spadek zaufania do Barbary Nowackiej wynika ze zmiany barw politycznych i przejścia przez nią do koalicji z PO i Nowoczesną. Polacy źle to odbierają. Pamiętajmy jednak, że do wygrania wyborów czasem wystarczy poparcie w jednym okręgu wyborczym, nie jest potrzebne zaufanie większości obywateli – zaznacza ekspert.

– Przypomnę, że Jarosław Kaczyński, Grzegorz Schetyna od lat nie cieszą się zaufaniem społecznym. A jednak w wyborach osiągają sukcesy, rządzą swoimi ugrupowaniami i mają wpływ na władzę w Polsce – podsumowuje Rafał Chwedoruk.

