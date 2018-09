Jaki: Platformo, wybieraj. To będzie świadectwo waszej moralności

Patryk Jaki mówił podczas spotkania z dziennikarzami o stosunku kandydata PO i Nowoczesnej na prezydenta stolicy do kwestii dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. – Rafał Trzaskowski mówi, że reprywatyzacji są winni wszyscy, że oni się od tego odcinają – zaczął i dodawał: "Chodzi o odpowiedzialność. Odpowiedzialność za ludzi, którzy doprowadzili do tego, że przegłosowano przeniesienie gimnazjum na ul. Twardej w radzie miasta stołecznego Warszawy".

Wiceminister sprawiedliwości oświadczył, że chce sprawdzić Platformę na ile rzeczywiście odcina się od afery reprywatyzacyjnej. W jaki sposób? Zwracając się do PO, zapytał, czy zamierza przyznać dotychczasowym stołecznym radnym miejsca na swojej listach wyborczych. Jak przekonywał, chodzi o osoby, które "wprowadzali dyscyplinę w głosowaniu, pozwolili na to, żeby tę nieruchomość przenieść".



– Rada miasta stołecznego Warszawy jest od tego, żeby kontrolować prezydenta stolicy, żeby prowadzić bieżącą kontrolę działalności prezydenta. Jaka to była kontrola? To było klepanie wszystkich dzikich reprywatyzacji w Warszawie – mówił Patryk Jaki. –Dlatego przychodzi czas. Chcecie mieć dalej tych ludzi, którzy odpowiadają za złodziejską reprywatyzację? Chcecie mieć ich dalej na listach? Jeżeli chcecie uczciwej Warszawy, ci ludzie nie powinni znaleźć się na listach do rady miasta – przekonywał.



– Platformo, wybieraj. To będzie świadectwo waszej moralności – oświadczył.