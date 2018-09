Verhofstadt atakuje Legutkę: Nigdy nie słyszałeś o wojnie, Murze Berlińskim, żelaznej kurtynie?

W swoim wystąpieniu, które nastąpiło po przemówieniu szefa Komisji Europejskiej Jeana-Clade Junckera, profesor Legutko podkreślił, że Unia Europejska nigdy nie była tak podzielona jak dziś. – Nie ma już jedności – stwierdził, dodając że integracja europejska jest dziśulicą dwukierunkowa. – Musicie zadać sobie pytanie i musimy zadać sobie pytanie: czy UE jest teraz w takim kształcie, w jakim była, kiedy Juncker obejmował urząd. Odpowiedź jest bardzo jasna: nie, z całym szacunkiem dla pana Junckera – oświadczył.

Jego słowa rozzłościły belgijskiego europosła. – Nigdy nie słyszałeś o wojnie, Murze Berlińskim, żelaznej kurtynie? – pytał Verhofstadt. – Europa jest zjednoczona teraz. Nie mów szalonych rzeczy na kontynencie, który widział 20 milionów zgonów z powodu nacjonalizmu i populizmu – dodał.

– Orban i Kaczyński próbują zrobić to, co Trump zrobił z Partią Republikańską. Alt-right próbuje przejąć Unię Europejską od środka. Wszyscy pro-Europejczycy muszą się zjednoczyć, by temu przeciwdziałać – grzmiał polityk.