19 dzielnica dla Gdyni? Kandydat PiS o swoich planach

Prowadzący rozmowę zapytał kandydata PiS, czy ten przygotował dla Gdynia "19 dzielnicę" na wzór planów Patryka Jakiego.

– Prawie że tak – stwierdził polityk, dodając, że chciałby zagospodarować teren mola rybackiego. Poseł wskazał, że urzędujący prezydent Szczurek planuje przekazać ten teren deweloperom, co byłoby wielkim błędem. Zdaniem Horały doprowadziłoby to jedynie do tego, że powstałby "martwy teren" pełen drogich i pustych mieszkań.

– Nie powinniśmy w Gdyni wyciągać terenów z gospodarki morskiej, na tym powstała – argumentował.

Polityk proponuje w zamian wielofunkcyjną zabudowę, która oprócz budowanych już obecnie mieszkań przewiduje również przygotowanie terenów nabrzeżnych, aby statki wycieczkowe mogły bez problemu cumować, gdyż obecnie są zmuszone do cumowania "między hałdą węgla a hałdą złomu".

– Oprócz tego zaplecze gospodarcze do obsługi statków, bo to również miejsca pracy, szansa dla przedsiębiorców, i jeden punkt wysokościowy, pewnie hotel, na którym byłby dostępny dla wszystkich taras widokowy – wymieniał polityk.

Horała podkreślił, że od co najmniej dziesięciu lat w Gdyni nie było żadnej poważnej inwestycji.

