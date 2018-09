"Rotmistrz Pilecki przewraca się w grobie". Wpadka Moniki Olejnik

W programie dyskutowano o reformie sądownictwa i zmianach w Sądzie Najwyższym oraz KRS. W trakcie ostrej wymiany zdań redaktor Monika Olejnik skomentowała jedną z wypowiedzi Andrzeja Dery słowami: "Dzisiaj Rotmistrz Pilecki przewraca się w grobie".

Wypowiedź dziennikarki jest jednak wyjątkowo niefortunna, gdyż szczątków zamordowanego 25 maja 1948 roku rotmistrza Pileckiego, dotychczas nie odnaleziono. Trudno wskazać czy dziennikarka zdaje sobie sprawę z popełnionej gafy. Jak pokazał w ubiegłym roku sondażu Polskiego Radia 24, aż 66 proc. badanych nie wie kim jest Witold Pilecki.

We wspomnianym sondażu tylko 13 roc. badanych wskazało, że Pilecki był żołnierzem wyklętym, a 8 proc. – że żołnierzem Armii Krajowej. Według 6 proc. rotmistrz był więźniem i organizatorem ruchu oporu w KL Auschwitz. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" zaznaczyła ponad połowa badanych.

Historia Witolda Pileckiego

Był żołnierzem Wojska Polskiego, jako kawalerzysta walczył między innymi w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Po zakończeniu udziału w kampanii wrześniowej 1939 r. przeszedł do działalności konspiracyjnej. Jako ochotnik dał się pojmać hitlerowcom, by trafić do obozu w Auschwitz, gdzie zorganizował konspirację. W kwietniu 1943 r. uciekł z Oświęcimia, a w 1944 roku walczył w Powstaniu Warszawskim.

Po zakończeniu II wojny światowej rtm. Pilecki działał w strukturach konspiracji antykomunistycznej. Został aresztowany w 1947 roku i poddany torturom przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Wiosną 1948 roku Pileckiego skazano na karę śmierci, a wyrok został wykonany w więzieniu na Mokotowie 25 maja. Do dziś nie udało się odnaleźć jego szczątków.

W 2013 r. został pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika.