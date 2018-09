Ruszyła rejestracja zgłoszeń do Nagrody Identitas

Fundacja Identitas rozpoczęła we wrześniu br. rejestrację zgłoszeń do tegorocznej Nagrody Identitas. Przyjmowanie zgłoszeń trwać będzie do 10 października 2018 roku (o terminowym zgłoszeniu decyduje data stempla pocztowego).