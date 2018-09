Platforma w ogniu krytyki po głosowaniu ws. ACTA 2. "PO tęskni do cenzury"

Parlament Europejski poparł dzisiaj projekt dyrektywy o prawie autorskim dotyczącym Internetu, który popularnie nazywany jest "ACTA 2". Projekt wzbudza wiele emocji, a część komentatorów twierdzi, że wprowadza cenzurę w sieci.

Na zachowanie posłów PO, którzy poparli nowe rozwiązani, zareagowała ostro m.in. Beata Mazurek, rzecznik PiS.

"Europosłowie Platformy przeciwko wolności w internecie. ACTA 2 przyjęta przez PE przy wsparciu europosłów PO. Delegacja PiS zdecydowanie przeciw. Platforma tęskni do cenzury" – napisała na Twitterze.

W podobnym tonie wypowiedział się wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Z kolei Tomasz Poręba stwierdził, że dzisiaj jest "czarny dzień dla wolności w Internecie".

– Wiele zapisów tej ustawy ogranicza wolność internautów – dodaje Ryszard Czarnecki, europoseł PiS.

Manipulowanie wyborami?

Krytycznie o tej ustawie wypowiadają się również przedstawiciele innych partii i środowisk. – Wszelkie próby ograniczania informacji wpływają na media, są próbą koniec końców manipulowania wynikiem wyborczym – zauważył poseł Jacek Wilk z partii Wolność.

– Ten czas nie jest przypadkowy. W moim odczuciu to jest próba wpływania na przyszłoroczne wybory europejskie. Nie miejcie państwo złudzeń, to jest też walka polityczna – podkreślił poseł podczas konferencji prasowej.

W mocnych słowach podsumował nowy dokument partyjny kolega Wilka, Dobromir Sośnierz.

Jacek Władysław Bartyzel, były członek Nowoczesnej, stwierdził natomiast, że jeśli po dzisiejszym głosowaniu "ktoś kiedykolwiek zagłosuje na jakiegokolwiek kandydata Platformy w jakichkolwiek wyborach, to znaczy że jest po prostu niespełna rozumu".

Satyryczny kanał donald.pl zwrócił z kolei uwagę, że sami działacze PO byli niegdyś przeciwni ACTA.

Natomiast publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha wskazuje, że cała sprawa jest bardziej skomplikowana i wiele będzie zależało od tego, co pozostawiono do rozstrzygnięcia krajom członkowskim.