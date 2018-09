Natalia znów śpiewa dzieciom

Grzegorz Brzozowicz: Jak się zrodził pomysł na płytę „Szukaj w snach”?

Natalia Kukulska: Teksty kołysanek napisał lublinianin Włodzimierz Wysocki. Karolina Rozwód, dyrektorka Teatru Starego w Lublinie, postanowiła przenieść je na scenę. Zleciła Markowi Napiórkowskiemu napisanie muzyki, a on zaproponował mi zaśpiewanie kołysanek. To był szczególny moment w moim życiu, bo oczekiwałam na przyjście na świat mojego trzeciego dziecka. Bałam się jednak skojarzeń z moją dziecięcą twórczością, której skutki odczuwam do dziś. Z drugiej strony pomyślałam sobie: Kiedy, jeśli nie teraz? Jak usłyszałam muzykę, to ogarnęła mnie kobieca zawiść, że jak ja tego nie wezmę, to ktoś inny zaśpiewa te piękne piosenki (śmiech).