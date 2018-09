Przez tę decyzję rządu tysiące Polaków straci 500 plus?

Portal zauważa, że od czasu wprowadzenia sztandarowego programu Prawa i Sprawiedliwości do stycznia przyszłego roku pensja minimalna wzrośnie o 21 proc., zaś pensje Polaków urosły od tego czasu o blisko 8 proc. Problem jednak w tym, iż progi uprawniające do otrzymywania świadczenia z programu Rodzina 500 Plus pozostają niezmiennie na tym samym poziomie. Money.pl alarmuje, że jeśli nic się w tej kwestii nie zmieni, dla tysięcy Polaków będzie to oznaczało utratę świadczenia.

"Podwyżka wynagrodzenia minimalnego w 2019 roku zdmuchnie z 500+ samotnych rodziców z jednym dzieckiem i rodziny 2+2, które zarabiają pensję minimalną. Składając w 2020 roku wnioski o pieniądze, czeka ich niemiła niespodzianka. Nie załapią się na dodatkowe środki" – wskazuje Money.pl.

Z analizy serwisu wynika, że progiem chroniącym najbiedniejsze rodziny przed utratą środków w kolejnych latach jest 972 zł. Zdaje się jednak, że rząd nie planuje w najbliższym czasie zmian w tym zakresie. "Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, w wypowiedziach dla mediów zaznacza, że ta kwestia kiedyś będzie musiała zostać omówiona. Na razie nie" – czytamy na portalu, który jednak podkreśla, że "kiedyś to zdecydowanie za późno".

