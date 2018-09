"Dobrze pilnowana tajemnica". Strategiczny plan PiS na wybory samorządowe

Z informacji, do których dotarła "Rzeczpospolita" wynika, że w jesiennych wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość zamierza postawić przede wszystkim na sejmiki. Stratedzy partii Jarosława Kaczyńskiego mają dysponować bardzo precyzyjnymi sondażami pokazującymi poparcie w każdym województwie.

Rozmówca gazety z partyjnej centrali podkreśla, że służą one do wskazania tych powiatów, gdzie Prawo i Sprawiedliwość powinno angażować swoje siły, a gdzie nie jest to potrzebne. Ich wyniki mają być dobrze pilnowaną tajemnicą.

W artykule ujawniono również, że partia rządząca dopracowuje ostateczny kształt list wyborczych. Gazeta przypomina zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego o tym, że samorządowcy pełniący funkcje w spółkach Skarbu Państwa muszą dokonać wyboru pomiędzy startem w wyborach a zachowaniem posady. Z ustaleń gazety wynika, że nieformalny limit wysokości płac wynosi 15 tysięcy złotych brutto. Jak twierdzi "Rz" większość obecnych radnych planuje pozostać w spółkach.