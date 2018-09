"Euroentuzjaści obawiają się wyborów do Parlamentu Europejskiego"

Prof. Piotrowski w „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja nawiązał do ostatniego wystąpienia szefa Parlamentu Europejskiego Jean-Claude'a Junckera na temat stanu Unii Europejskiej. Europoseł zauważył, że w swoim orędziu Juncker przynajmniej trzykrotnie nawiązał do zbliżających się wyborów do PE. – Jak zauważyłem, mocno obawia się tych wyborów. Myślę, że nie tylko on, ale wszyscy euroentuzjaści – ocenił polityk.

– Co prawda, Juncker chwalił się planem gospodarczym nazwanym jego nazwiskiem – tzw. planem Junckera. Podawał miliardy euro, które wygenerował, aby pobudzić nowe miejsca pracy. Podał nawet liczbę 12 mln miejsc pracy – wskazał gość „Aktualności dnia”, dodając że Juncker musiał się także przyznać do wielu porażek.

Wśród tych porażek Unii Europejskiej eurodeputowany wymienił przede wszystkim porażką jest kryzys migracyjny. Jednak nie tylko. – Do tego dochodzi ogromne bezrobocie wśród młodzieży w Unii Europejskiej. Sam przyznał również, że porażką jest wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Porażką jest też – mimo, że próbował się tym chwalić – projekt euro. – podkreślił. Wskazując, że porażki były znacznie większej "niż sukcesy bądź też pseudosukcesy", którymi Juncer próbował się ratować.