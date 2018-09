Karczewski: Być może zaszczepię Patryka Jakiego

Gość Roberta Mazurka został zapytany o stosunek wiceministra sprawiedliwości i kandydata na prezydenta Warszawy do obowiązkowych szczepień. Mazurek przypomniał, że Patryk Jaki rok temu wysłał list do wiceministra zdrowia, zastępcy prokuratora generalnego, do inspektora sanitarnego w proteście przeciwko odebraniu praw rodzicielskim rodzicom, którzy nie chcieli sczepić dzieci.

Jaki pisał: "Niedopuszczalną formą dyskryminacji jest donoszenie na rodziców do sądu za odmowę poddania dzieci szczepieniom". Karczewski zapewnił, że Patryk Jaki jest zwolennikiem szczepień.

"Pan minister Patryk Jaki jest zwolennikiem szczepień i chce, żeby jak najwięcej osób było szczepionych. Rozmawiałem z panem ministrem. Żeby przeciąć tę narrację, być może zaszczepię się z panem Patrykiem Jakim przeciwko grypie(…) ktoś nas zaszczepi. Ja zaszczepię pana ministra - zaproponuję to” – mówił Karczewski.

Marszałek Senatu, z wykształcenia lekarz sam również zadeklarował się jako gorący zwolennik szczepień. „Niestety zjawisko powstawania ruchów antyszczepionkowych jest coraz bardziej widoczne i stanowi coraz większy problem (…) Wczoraj była konferencja Flu Forum. Tam pan profesor, konsultant krajowy w zakresie chorób wirusowych mówił o bardzo istotnej rzeczy, a mianowicie: po szczepieniach nikt jeszcze nie umarł, a po ukąszeniach przez pszczoły i osy w Polsce umiera około stu osób rocznie..”. – mówił Karczewski w RMF FM.

Marszałek Senatu jest szefem Komitetu Wyborczego kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy, Patryka Jakiego.