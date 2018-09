Kukiz o ACTA2: Takie mini-ABW powstanie. To bardzo groźne

W dzisiejszym "salonie politycznym" radiowej Trójki, Paweł Kukiz mówił o przegłosowanej wczoraj w Parlamencie Europejskim nowej dyrektywie dotyczącej praw autorskich, które powszechnie nazywane są ACTA2. Poseł stwierdził, że z jednej strony rozumie argumenty na rzecz tego, aby dzieła twórców nie były "piracone" z sieci, ale z drugiej podkreślił, że nie może zgodzić się z prawem, które ogranicza wolność.

Kukiz zwrócił szczególną uwagę na głośny art 11 i 13, które budzą największe kontrowersje. – Jest art. 13 i to jest właśnie artykuł o cenzurze, gdzie "firma dostarczająca usługi będzie posiadać narzędzia do monitorowania aktywności klienta". Czyli takie mini-ABW powstanie. Każdy dostawca, nawet sieć osiedlowa będzie miała instrumenty, by inwigilować sprawdzać swoich klientów. To brzmi bardzo groźnie – podkreślił lider Kukiz'15.

"PO wielu rzeczy nie dostrzega"

Prowadząca audycję Beata Michniewicz zapytała swojego rozmówcę o stanowisko europosłów Platformy Obywatelskiej, którzy poparli nowe prawo.

– Platforma wielu rzeczy nie dostrzega, bo jakby była spostrzegawcza, to jeszcze dwa lata przed końcem ostatniej kadencji zorientowałaby się, że jeżeli nie zmieni postępowania, to wybrana nie będzie. Myślę, że zagłosowali w tym takim pędzie za stronnictwami socjalistycznymi praktycznie w Unii Europejskiej – stwierdził przewodniczący Kukiz'15.

Polityk podkreślił, że ciekaw jest tego, jak będą przebiegać negocjacje polskich władz z władzami unijnymi na temat spraw szczegółowych, gdyż na razie dysponujemy jedynie ogólnymi zasadami.

