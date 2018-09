W niedzielę 16 września 2018 roku odbędzie się III Gdański Piknik Patriotyczny. Wydarzenie rozpocznie Mszą Święta o godz. 12.30 w Bazylice św. Brygidy odprawioną w intencji Ojczyzny. Od godz. 14.00 przy Sali BHP rozpocznie się patriotyczne spotkanie dla rodzin z Gdańska i Pomorza.

Na poprzednie dwie edycje Gdańskiego Pikniku Patriotycznego, które odbyły się w 2016 i 2017 roku na terenie Sali BHP przybyło kilka tysięcy mieszkańców Trójmiasta i Pomorza. Wspólnej zabawie przyświecała refleksja czym dla młodego pokolenia są takie wartości jak Bóg i Ojczyzna oraz życie i działalność bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W roku 2018 mija 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego też w trakcie tegorocznej edycji naszego pikniku pragniemy skupić się na tym jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Chcielibyśmy podziękować Biuru Programu Niepodległa, którego wsparcie umożliwiło organizację naszego przedsięwzięcia. III Gdański Piknik Patriotyczny będzie dobrą okazją, żeby przypomnieć jak wielkim darem jest niepodległość Narodu i państwa. Główne cele organizowanego przez nas wydarzenia to popularyzacja postaw patriotycznych oraz edukacja historyczno-społeczna dzieci i młodzieży. Naszą inicjatywę rozpoczniemy Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, która zostanie odprawiona w Bazylice św. Brygidy, jednym z najważniejszych polskich kościołów– mówi Tyberiusz Kriger – Prezes Forum Młodej Prawicy organizatora wydarzenia.

Uczestnicy Mszy Świętej po jej zakończeniu przejdą wspólnie ulicami Gdańska pod Pomnik Poległych Stoczniowców 1970, by złożyć kwiaty i zapalić znicze. Następnie wszyscy udadzą się na teren Sali BHP, gdzie będzie miała miejsce dalsza się część Pikniku Patriotycznego. Wśród licznych atrakcji organizatorzy przewidzieli koncert Norberta “Smoły” Smolińskiego oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z Artystami Scen Toruńskich. Na terenie przyległym do Sali BHP dla uczestników III Gdańskiego Pikniku Patriotycznego przygotowane będą pokazy ratownictwa medycznego, rekonstruktorów historycznych, ochotników z obrony terytorialnej. Dla dzieci przygotowane będą stoiska do malowania twarzy, fotobudka, dmuchane zjeżdżalnie i liczne konkursy. Przybyli patrioci będą mogli skorzystać z bezpłatnej kuchni polowej.

Gdański Piknik Patriotyczny na stałe wpisał się w kalendarz Trójmiejskich wydarzeń patriotycznych. Pierwsza odsłona Pikniku, odbyła się 27 sierpnia 2016 i była poświęcona Żołnierzom Wyklętym i Bohaterom „Solidarności”. W czasie drugiej edycji, która miała miejsce 9 września 2017 roku, oddaliśmy hołd postaci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności”. W tym roku nasze myśli biegną do wydarzeń z 1918 roku i bohaterskich czynów Polaków, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapraszamy do udziału trójmiejskie rodziny, dzieci, młodzież, środowiska patriotyczne. Zachęcamy do przynoszenia ze sobą flag Polski i akcentów patriotycznych. Chcemy także zintegrować całe środowisko patriotyczne Pomorza – mówi Michał Rybiński - Wiceprezes Forum Młodej Prawicy.