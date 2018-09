Sellin o reparacjach: Temat może powrócić

– Temat reparacji wojennych w relacjach dwustronnych między Polską a Niemcami nigdy nie został rozwiązany, on musi wrócić – wskazał polityk. Sellin stwierdził, może Niemcy dojrzeją do tego, żeby wywiązać się z "moralnego zobowiązania", jakim jest wypłata odszkodowań.

– Nieprzypadkowo poprosiliśmy Sejm i powstała komisja sejmowa, żeby rozpoczęła prace nad tym problemem. Na razie analityczną, oceniającą, jak naprawdę z tymi odszkodowaniami było. Myślę, że ta komisja lada miesiąc skończy swoją pracę i będą jakieś jej konkluzje. Potem to może przejść na fazę zainteresowania przez władzę wykonawczą – powiedział wiceminister kultury na antenie PR24. I dodał: – Okazało się, że jeśli oddzielimy politykę i interesy polityczne od refleksji czysto prawnej, to nawet niemieccy prawnicy i specjaliści uznają, że ta sprawa została załatwiona w relacjach dwustronnych między Niemcami a Polską nie do końca w porządku.

