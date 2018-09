Zmarł Żołnierz Niezłomny, ppłk Zbigniew Matysiak "Kowboj"

O śmierci bohatera poinformowała Fundacji Red is Bad, której major Matysiak ps. "Kowboj był podopiecznym.

Kim był major Matysiak ps. "Kowboj"?

Jak czytamy na stronie Fundacji Red is Bad, major Matysiak był jednym z ostatnich żyjących żołnierzy legendarnego cichociemnego mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora", harcerzem, kolarzem i rajdowcem.

W młodości był osadzony w areszcie przy ul. Krótkiej w Lublinie, w więzieniu na Zamku Lubelskim, w wiezieniach w Sieradzu i Mokotowie. W 1943 roku, mjr Marysiak dołączył do lubelskiej grupy konspiracyjnej, a w marcu 1944 roku do Armii Krajowej – do oddziału „Romana" w zgrupowaniu "Zapory" – gdzie dzielnie stawiał opór czerwonemu okupantowi.

Podczas długiej wieczornej rozmowy bohater wspominał o trudach bycia Żołnierzem Wyklętym, o codziennej ciężkiej walce i zmaganiach z wrogiem. Co budujące stwierdził, że niczego nie żałuje,że niezależnie od okoliczności, warto dalej walczyć o swoje ideały, nie tracić wiary, być niezłomnym, iść do przodu mimo przeciwności i ponad wszystko kochać Polskę... – czytamy na stronie Fundacji.

