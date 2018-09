Premier: Kościół obronił polską państwowość

– Kościół narodził i obronił polską państwowość. Polska nigdy nie odwróciła się od swojej tożsamości. Widać to, gdy polskość, unicestwiana przez trzech zaborców przez kilka pokoleń, wraca razem z powrotem Polski jako państwa. Stało się to dokładnie 100 lat temu. Polska mogła odrodzić się, bo państwo i tradycja narodu mieszkały przez te trudne lata w kaplicach, kruchtach kościoła i w liturgii. Kościół to zatem miejsce, gdzie Polska istniała, kiedy próżno jej było szukać na mapach – powiedział Mateusz Morawiecki.

– Polska dzięki Kościołowi daje dziś Europie wielki dar solidarności – wskazał szef rządu. Premier powiedział, że Polskę i Europę łączy solidaryzm, który jest dzieckiem Kościoła. I dodał: – Komunizm i ideologia marksistowska, którą w Polsce tak dobrze, głęboko znamy z autopsji, mimo że obiecywała świat równiejszy, pokazywała świat zbrodniczy, gdzie nie było solidaryzmu, tylko atomizacja społeczna z użyciem aparatu represji.

– Europa przyszła do Polski przez chrzest. Polska zawsze była w Europie i w niej pozostanie. Polskość, europejskość i chrześcijaństwo złączone duchem solidarności pozostają naszym niezbywalnym dziedzictwem – zaznaczył polityk.

CCEE zrzesza przewodniczących wszystkich Konferencji Episkopatów reprezentujących 45 narodów Europy. Ich doroczne zgromadzenie odbywa się Poznaniu na zaproszenie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego, który jest wiceprzewodniczącym CCEE. W części spotkania udział biorą prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz reprezentanci różnych wyznań. Hasłem zgromadzenia są słowa: "Solidarny duch Europy".