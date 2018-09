"Dyrektywy unijne to nie Pismo Święte". Gowin o ACTA2

Za przyjęciem dyrektywy zagłosowało 438 europarlamentarzystów, przeciwnych było 226, a 39 wstrzymało się od głosu. Tzw. ACTA 2 ma zmienić zasady publikowania i monitorowania w sieci.

Projekt zmian w prawie autorskim od początku budził liczne kontrowersje. Zwolennicy zmian podkreślają, że rynek cyfrowy wymaga uregulowania, z kolei przeciwnicy wskazują na możliwość inwigilacji i zaprowadzenia nowej cenzury. Wiele kontrowersji budzi art. 11 dotyczący wydawców prasowych, o którym powszechnie mówi się, że wprowadza "podatek od linków". Zapis ma teoretycznie ochraniać prawa autorskie – aby móc skorzystać z publikacji danego portalu, inny serwis będzie zmuszony wykupić licencję.

Czytaj także:

Kukiz o ACTA2: Takie mini-ABW powstanie. To bardzo groźne

Przyjęcie dyrektywy krytykuje Prawo i Sprawiedliwość, a także politycy związanie z obozem władzy – m. in. prezes partii Porozumienie, wicepremier Jarosław Gowin. – Na pewno nasz rząd będzie starał się wpłynąć na to, żeby ta dyrektywa została uchylana albo, żeby jej kształt został zmodyfikowany. Jeżeli chodzi o przepisy unijne to one oczywiście obowiązują w całej Unii Europejskiej, więc będą obowiązywały także w Polsce – powiedział minister nauki w programie "Gość Wiadomości".

I dodał: – Proszę pamiętać, że dyrektywy unijne to nie jest Pismo Święte. Trzeba toczyć dyskusję czy nawet twardy spór, w imię wolności, w imię rozwoju, w imię nieskrępowanej przedsiębiorczości. Niebezpieczeństwo sprowadza się do ograniczenia wolności w Internecie, a tak naprawdę do jakichś form cenzury. Na pewno cenzury podyktowanej interesem dużych koncernów informatycznych, ale być może w przyszłości także jakąś formą cenzury ideologicznej. Przykro mi bardzo, ale kiedy politycy Platformy mówią o zagrożeniu demokracji w Polsce, to powinni się przyjrzeć swoim własnym działaniom. Na pewno to głosowanie było testem, komu zależy na wolności

Czytaj także:

Platforma w ogniu krytyki po głosowaniu ws. ACTA 2. "PO tęskni do cenzury"