Targalski: Niemcy wypowiedziały nam wojnę. Istota paktu Ribbentrop-Mołotow jest wciąż aktualna

Szefowa kontrowersyjnej organizacji Otwarty Dialog Ludmiła Kozłowska, która po alercie polskich służb została deportowania z Unii Europejskiej, znów jest na terenie UE. Przebywa w Berlinie, gdzie w niemieckim parlamencie mówiła wczoraj o praworządności w Polsce i na Węgrzech. Na specjalne wysłuchanie w tej sprawie zaprosili ją do Bundestagu niemieccy parlamentarzyści.

Czytaj także:

Kozłowska w Bundestagu: Polska demokracja zmierza ku upadkowi

"Kozłowska jest rosyjska kolaborantką"

Do zaproszenia Ukrainki przez niemieckich polityków odniósł się w rozmowie z Michałem Rachoniem dr Jerzy Targalski. – Po prostu Niemcy bronią swojego interesu narodowego. Zresztą tak uzasadnili zaproszenie Kozłowskiego: interes państwowy czy też narodowy Niemiec – zaczął politolog.

W jego ocenie, działanie to dowodzi jednemu: "że Niemcy wypowiedziały nam wojnę, a to oznacza, że istota paktu Ribbentrop-Mołotow jest wciąż aktualna". – Tyle, że zmieniają się dekoracje, formy, bo dzisiaj nie trzeba wysyłać czołgów. Dziś wystarczy, że 1/3 wyborców polskich jest gotowa głosować na politycznych folksdojczy. No i mają Kozłowską, która jest Rosjanką z Krymu, tak naprawdę rosyjską kolaborantką – przekonywał Targalski. Gość TVP Info tłumaczył, że szefowa FOD pojechała do Berlina dzięki pomocy człowieka, chwalił rosyjską okupację Krymu. – Więc jaka to ukraińska patriotka, która współpracuje z człowiekiem akceptującym rosyjską okupację Krymu? – pytał retorycznie, dodając że jest to zdrada Ukrainy.

– Tu mamy konkretny przykład kolaboracji rosyjskiej Kozłowskiej i współpracy polsko-rosyjskiej przeciwko Polsce. I to jest istota całej sprawy – przekonywał Targalski.

Kozłowska deportowana na Ukrainę

Prezes Fundacji Otwarty Dialog Ludmiła Kozłowska została w sierpniu deportowana z terenu Unii Europejskiej na Ukrainę. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wpisało Kozłowską do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), który pozwala na sprawdzanie osób przekraczających granicę strefy Schengen. Prezes Fundacji Otwarty Dialog została oznaczona najwyższym alertem. Tego rodzaju działanie zobowiązuje urzędników do deportacji danej osoby nie tylko z terytorium danego kraju, ale wszystkich państw należących do strefy Schengen.

Okazało się, że szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydał negatywną opinię dot. wniosku Ludmiły Kozłowskiej o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego w UE.