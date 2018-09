Zwycięzca "X Factora" walczy o życie. Nie wybudził się po operacji

Z informacji podanej na portalu społecznościowym przez Polską Fundację Muzyczną wynika, że w maja tego roku muzyk wyjechał na Białoruś, aby odwiedzić mamę. Tam doznał doznał rozległego wylewu krwi do mózgu i został zoperowany w szpitalu w Baranowiczach dopiero po 11 godzinach. Po tej operacji muzyk się nie wybudził.

"Teraz jest już w domu, ale u mamy w Białooziersku na Białorusi. W dalszym ciągu jest w śpiączce, odżywia się przez sondę, oddycha samodzielnie dzięki tracheostomii, ale coraz lepiej komunikuje się ze światem, słyszy, żywo reaguje na dotyk, słowa, informacje, obecność bliskich i bardzo chce się obudzić. Jeszcze nie ma możliwości i wyraźnych wskazań medycznych na transport do Polski, choć jest to intensywnie sprawdzane" – czytamy we wpisie fundacji.

Polska Fundacja Muzyczna informuje, że wysłała na Białoruś wolontariuszkę oraz wyasygnowała pierwsze środki na podstawowe potrzeby, na przybory medyczne, higieniczne, na jedzenie. "Szykujemy się do transportu profesjonalnego łóżka medycznego, którego do niedawna używał Marek Karewicz" – podano.

Fundacja organizuje zbiórkę środków dla Gienka Loski. Jej celem jest zapewnienie pieniędzy na lekarstwa, preparaty wzmacniające, środki higieny i specjalne jedzenie. "Gienek wymaga teraz całodobowej opieki i środków medycznych, a tego chora mama nie jest w stanie zapewnić. Dlatego potrzebna prywatna opieka pielęgniarska i rehabilitacyjna – to jest kosztowne. W przyszłości środki będą potrzebne na solidne leczenie i rehabilitację, bo trwamy w nadziei, że Gienek się całkiem wybudzi. Ma przecież dopiero 43 lata…"– czytamy we wpisie.

Gienek Loska - wokalista i gitarzysta białoruskiego pochodzenia, mieszkający na stałe w Polsce - jest pierwszym zwycięzcą polskiego "X Factora". W finale pierwszej edycji tego programu muzyk pokonał m.in. Michała Szpaka. W 2004 roku Loska wystąpił w programie "Szansa na sukces". Muzyk bluesowy w finale talent show pokonał m.in. Michała Szpaka. Ma 43 lata. Do Polski przybył jeszcze jako nastolatek, już wtedy wykazywał ogromne zainteresowanie muzyką. Polska publiczność mogła poznać go już w 2004 roku w programie "Szansa na sukces".